В Турции вы этого не получите: Эвелина Бледанс рассказала, как отдыхает в Сочи

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала «Звезде», что благодаря пандемии коронавируса смогла открыть для себя один из лучших российских курортов - город Сочи.

«Я абсолют счастлива! Я, наверное, нестандартный человек, который постоянно благодарит и пандемию, и самоизоляцию за то, что смогла провести волшебное время дома с ребенком, со своими родными, садом и домом. Закрытые границы я благодарю за то, что для себя открыла Сочи и сейчас нахожусь в волшебном санатории», - рассказала Бледанс.

По ее словам, на курорте она находится вместе с сыном Семеном и они «великолепно проводят время».

«Вкуснейшая еда, фрукты и отличное санаторное лечение, которое я прохожу сама и провожу Семену. В Турции вы не получите того, что вы получите здесь», - отметила телеведущая.

Также Бледанс рассказала, что очень воодушевлена красотой Черноморского побережья и для нее находиться там одно удовольствие, ведь сама она родилась в Крыму.