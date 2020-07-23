Путин и Трамп подтвердили актуальность двусторонних консультаций по вопросам ДСНВ

Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили проблематику стратегической стабильности и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Лидеры стран подтвердили актуальность двусторонних консультаций по вооружениям, включая Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения», - уточняет пресс-служба Кремля.

Действующий договор СНВ истекает 5 февраля 2021 года. В свою очередь российская сторона неоднократно предлагала США продлить соглашение на пять лет без каких-либо условий, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями.

Однако, в 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а незадолго до этого сообщил, что покидает Договор по открытому небу.