Путин поговорил с Трампом по телефону
Российский президент Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности двух государств.
© Фото: ТРК "Звезда"
Владимир Путин побеседовал по телефону с Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главы двух государств обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США.