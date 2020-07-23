В Подмосковье с 31 июля разрешают развлекательные мероприятия в помещениях до трех тысяч мест

На территории Московской области с 31 июля разрешено проводить досуговые, культурные и развлекательные мероприятия в помещениях до трех тысяч мест при условии соблюдения ограничений по загрузке. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Уточняется, что в данных помещениях загрузка должна осуществляться не более 50% от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции.

В частности, разрешается возобновить работу игровых комнат в торговых центрах, театров и кинотеатров, а также проведение зрелищных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий.

Помимо этого, физкультурные и спортивные мероприятия разрешаются без ограничения максимальной вместимости места проведения.

Смягчение ограничительных мер из-за пандемии коронавируса стало возможным благодаря нормализации эпидемиологической обстановки в регионе.

За последние сутки в Подмосковье было диагностировано 145 новых случаев заражения.