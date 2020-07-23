На Украине избрали меру пресечения для «луцкого террориста»

Максима Кривоша, захватившего заложников в автобусе в центре Луцка на Украине, отправили под арест на два месяца. В суде он извинился перед заложниками, при этом заявив, что не сожалеет о содеянном.

Помимо этого, злоумышленник подтвердил, что никакого штурма спецназом не было - он сам отпустил людей и сдался. Также мужчина отказался сообщить подробности телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Максим Кривош захватил пассажирский автобус утром во вторник, 22 июля, и более десяти часов удерживал в салоне 13 человек. По последним данным, никто из заложников не пострадал. Уточняется, что ранее злоумышленник был дважды судим.