Горящий грузовик пронесся по улицам Тольятти: видео

В четверг, 23 июля, по одной из улиц в городе Тольятти пронесся охваченный огнем грузовик. Видео с места произошедшего было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, как большегруз появляется издалека, а из его кузова исходят клубы черного дыма. После того, как грузовик совершил поворот, из его кузова отчетливо стали видны языки пламени.

Информация о пострадавших не поступала.

На данный момент пожарные потушили возгорание, выясняются причины произошедшего.