Бетонная пыль и «хлопки»: как проходит в Москве демонтаж «Олимпийского»
В дирекции спорткомплекса успокоили беспокойных очевидцев, заявив, что ничего, кроме демонтажных работ, в «Олимпийском» не происходит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: majysha, Instagram
В Сети опубликовано видео демонтажа спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. На кадрах видна бетонная пыль и слышны непонятные хлопки.
Очевидцы озадачились доносящимися звуками, похожими на небольшие взрывы. Хлопки в ролике на слух действительно можно перепутать с детонацией. При этом не видно никаких световых вспышек, свойственных даже небольшим взрывам.
В дирекции спорткомплекса поспешили успокоить беспокойных москвичей и заявили, что ничего, кроме демонтажных работ, в «Олимпийском» не происходит.