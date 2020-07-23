Бетонная пыль и «хлопки»: как проходит в Москве демонтаж «Олимпийского»

В Сети опубликовано видео демонтажа спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. На кадрах видна бетонная пыль и слышны непонятные хлопки.

Очевидцы озадачились доносящимися звуками, похожими на небольшие взрывы. Хлопки в ролике на слух действительно можно перепутать с детонацией. При этом не видно никаких световых вспышек, свойственных даже небольшим взрывам.

В дирекции спорткомплекса поспешили успокоить беспокойных москвичей и заявили, что ничего, кроме демонтажных работ, в «Олимпийском» не происходит.