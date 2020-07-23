Защита от недолива: в Росстандарте утвердили новый ГОСТ для защиты автомобилистов

В Росстандарте утвердили новый ГОСТ для защиты от недолива топлива на автозаправочных станциях.

В ведомстве утвердили новые нормы, вступающие в силу 1 октября. С этого момента все заправочные колонки оснастят специальным программным обеспечением с защитой от взлома и переустановки заводских элементов.

Так, провести какие-либо манипуляции со счетчиками станет невозможно. На настоящий момент, в соответствии со статистикой Минпромторга, горючее покупателям недоливают почти 2/3 всех АЗС в стране.

Нарушения предлагается наказывать штрафами, зависящими от выручки. Соответствующий законопроект также внесен на рассмотрение правительства.