Гая Ричи лишили прав за использование мессенджера за рулем

Известного кинорежиссер Гая Ричи лишили водительских прав на полгода за переписку в мессенджере во время езды.

Уточняется, что установить факт использования смартфона за рулем удалось благодаря велосипедисту Майку ван Эрпу, который проезжал мимо автомобиля кинематографиста по лондонскому Гайд-парку.

«Я заметил, что водитель набирает сообщение. Притормозил и, дождавшись, пока проедут машины, четко разглядел, как он печатает. Приблизился к водительскому месту и увидел, что открыт мессенджер»,- цитирует очевидца Evening Standard.

Велосипедист хотел поговорить с Ричи, однако тот закрыл стекло автомобиля, после чего Эрп переслал видеозапись сотрудникам полиции.

Виновным режиссера признал один из судов Британии в нарушении ПДД по статье «использование телефона без гарнитуры hands-free».

По информации СМИ, Майк ван Эрп записывает недобросовестных водителей с тех пор, как его отец погиб в автокатастрофе, и его материалы уже неоднократно использовались при назначении наказания.