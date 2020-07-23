Штрафной для Макрона: президент «пробил» мячом в голову подростка

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл небольшой футбольный матч во время своего визита в замок Шамбор. Игровые навыки французского лидера немного подвели его, но, несмотря на это, он стремился к победе.

Во время игры Макрон угодил мячом прямо в голову своего молодого противника. Однако он не придал этому большого значения и продолжил нападение на чужие ворота. Видео эпизода опубликовано в Twitter.

Отметим, Макрон прибыл в Шамбор для участия в молодежной программе, направленной на помощь подросткам, не имеющим возможности выездного отдыха.