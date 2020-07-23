Условный срок: в Германии признали виновным Бруно Дэя, бывшего охранника концлагеря

В Германии к двум годам условно приговорили бывшего надзирателя концлагеря Бруно Дея. Суд Гамбурга признал его виновным в соучастии в убийствах 5 230 убийствах в концентрационном лагере Штуттхоф, который располагался на территории оккупированной нацистами Польши.

Как и на предыдущих заседаниях, 93-летний Дей сидел в черной шляпе, закрыв лицо папкой. На процессе бывший эсэсовец признал, что видел, как узников отправляют в газовые камеры и слышал их крики, но говорил, что сам никогда не участвовал в расправах.

В 1944-1945 годах он служил охранником на сторожевых вышках по периметру лагеря Штуттгоф в оккупированной Польше. Тогда ему было 17 лет, поэтому и приговор вынесен как несовершеннолетнему.