Угрожавший взорвать гранату в Полтаве мужчина скрылся от полиции в лесу

Мужчина, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил начальника местного уголовного розыска и скрылся в лесу, сообщает «Суспильне».

Сейчас его разыскивает полиция, все машины на трассе в сторону Миргорода досматриваются.

Все началось с того, что утром 23 июля, неизвестный мужчина с гранатой на улице Остапа Вишни угрожал устроить взрыв. В ходе переговоров с полицией он взял в заложники одного правоохранителя. Далее злоумышленник согласился обменять заложника-полицейского на полковника полиции, начальника уголовного розыска. Вместе они направились на автомобиле к выезду из города. Как сообщал губернатор Полтавской области Олег Синегубов, основным требованием мужчины, взявшего в заложники человека в Полтаве, является «избежание уголовной ответственности».

В лесу в Решетиловском районе области удерживаемый был отпущен, сам преступник скрылся в лесу.

Это уже второй случай с захватом заложников за последние три дня на Украине. Ранее в Луцке вооруженный мужчина в течение 12 часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. После того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его требование с призывом посмотреть фильм «Земляне», злоумышленник отпустил заложников. В ходе штурма силовики задержали мужчину.