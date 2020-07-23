Эксперты установили, можно ли определить зараженного COVID-19 по запаху

Исследователи установили, что собаки способны уловить запах, присущий заболевшему коронавирусной инфекцией человеку, который сам он не ощущает. Служебных собак уже используют в ОАЭ и подготавливают в Австрии, Финляндии, Германии, Франции, США и Великобритании.

Специалисты финской группы DogRisk установили, что процент ошибок в процессе определения собаками мочи пациентов с коронавирусом от людей без него ничтожно мал, а точность нюха составляет 80-90%. Планируется, что осенью 2020 года подготовленных хвостатых начнут использовать на пунктах пограничного контроля.

В середине июля в тестовом режиме заработала программа подготовки собак в Австрии. Как передают «Аргументы и факты», процесс проходит в кинологическом военном центре, где специалисты учат собак искать пробирки со специально подготовленными образцами, взятыми у зараженных пациентов.

Для безопасности собак и кинологов пробирки обрабатываются ультрафиолетом, а вирусы инактивируют.