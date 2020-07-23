«Инсценировки химатак и мародерство»: в МИД РФ раскритиковали деятельность «Белых касок»

«Белые каски» за фасадом гуманитарного бренда скрывает мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны мы не раз отмечали, что за демонстративным фасадом гуманитарного бренда скрывается настоящее мародерство, рэкет, грабежи, целенаправленная дезинформация, инсценировки химатак, авиа-, артиллерийских ударов и просто прямое пособничество терроризму», - заявила Захарова.

По ее словам, западные спонсоры до сих пор не отказались от поддержки «Белых касок» и аффилированных с этой организацией структур.

Неправительственная и добровольческая организация «Белые каски» декларировала своей целью оказание в Сирии медицинской помощи населению и спасение пострадавших жителей от боевых действий. Деятельность «Белых касок» осуждается Сирией, Россией и Ираном за создание постановочных видеозаписей. Организация также обвиняется в связях с террористическими группировками. В российском внешнеполитическом ведомстве принимают деятельность организации как элемент информационной кампании по очернению властей Сирии.

Также на них возлагается ответственность за инцидент якобы с химатакой, который произошел в апреле 2018 года в сирийской Думе. Запад обвинил официальный Дамаск в «бомбардировке» города боеприпасами, которые содержали хлор. Вскоре организация «Белые каски» предъявила видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные сирийские граждане. Впоследствии выяснилось, что ролики являются постановочными. Позже российские военные сообщили, что ни эксперты, ни местные жители не зафиксировали применения химоружия. В конце апреля 2018 года Москва предоставила доказательства того, что химическая атака была фальшивкой.