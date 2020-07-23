Собянин опроверг сообщения о введении ограничений из-за COVID-19 в Москве в сентябре
Мэр отметил, что на данный момент в столице обстановка с распространением вируса нормализовалась, но граждан по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти введение новых ограничительных мер из-за коронавируса не планируют.
По его словам, на данный момент эпидемиологическая ситуация вполне спокойная и стабильная.
«Дальше будем уже ждать появления вакцины», - отметил Собянин.
Мэр добавил, что как только появится соответствующий препарат, медики будут готовы приступить к вакцинации населения.
В то же время в эфире «Россия 24» он подчеркнул, что инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.