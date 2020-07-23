СМИ: на Филиппинах разбился военный вертолет

На Филиппинах потерпел крушение вертолет, на борту которого находились два пилота, два члена команды и один пассажир.

«Крушение произошло в момент взлета в военном лагере в городе Кауаян в 19.10 по местному времени (14.10 Мск)», - сообщает CNN Philippines со ссылкой на заявление филиппинского управления гражданской авиации.

По предварительным данным, на борту были обнаружены два тела, еще два человека пропали без вести.



Один человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинский центр.