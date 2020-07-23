«Союз» стартовал с космодрома Байконур

Ракета «Союз-2.1а» вместе с космическим грузовиком «Прогресс МС-15» стартовала с космодрома Байконур в 17.26 по московскому времени.

По плану стыковка с российским сегментом Международной космической станции должна состояться в 20.47 по московскому времени в этот же день по двухвитковой схеме, что означает проведение процедуры на протяжении более чем трех часов. На настоящий момент корабль находится в пути.

Как сообщает ТАСС, грузовик доставит на станцию топливо, аппаратуру, продукты, лекарства и иные необходимые вещи. Это - второй старт российского корабля к МКС за 2020 год.