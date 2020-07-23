Скелет взрослого мамонта нашли на Ямале

В Ямальском озере местные жители нашли фрагменты скелета с мягкими тканями мамонта. Они подняли на поверхность часть черепа, нижние челюсти, несколько ребер и фрагмент стопы с сохранившимися сухожилиями.

Находки пока оставлены в воде, чтобы они не высохли. В скором времени на место удивительной находки прибыли ученые, которые обнаружили еще более десятка реберных костей, фаланги, бедренную кость.

В составе экспедиции были археологи Научного центра изучения Арктики Андрея и Александра Гусевых, а также сотрудники окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского и регионального департамента культуры.

«Специалисты пришли к выводу, что костные останки, скорее всего, принадлежали взрослой особи. Есть предположения, что ученые имеют дело с целым скелетом мамонта», - сказано на сайте правительства ЯНАО.

Найти полный скелет для специалистов - это большая удача.

Ученые предполагают, что на большой глубине в иле залегает остальная часть скелета, для извлечения которой потребуется специальная техника и время.

«Нам предстоит обследовать предположительное место еще одной находки, на большой глубине. Для этого потребуется лодка. Если не удастся ничего разглядеть, мы хотя бы поставим точку на карте, чтобы потом туда вернуться», - рассказала заведующая отделом гуманитарных исследований МВК им. И.С. Шемановского Евгения Хозяинова.

Самые известные находки были сделаны в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах.

Последние представители этих древних животных на Земле - шерстистые мамонты острова Врангеля - умерли из-за того, что страдали от множества генетических дефектов, которые могли препятствовать их развитию и размножению. Большая часть шерстяных мамонтов вымерла приблизительно 10-11 тысяч лет назад, в период последней ледниковой эпохи.