«Решили добавить сотенку»: Путин подшутил над оговорившемся главой «Газпром нефти»

Владимир Путин пошутил над главой «Газпром нефти» Александром Дюковым, который в разговоре с главой государства «потерял» сто миллиардов рублей, необходимых для модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода. Он заявил, что для этого необходимо 250 миллиардов рублей, а потом через мгновение исправился, сказав, что необходимо 350 миллиардов.

Ранее сам Путин оценил расходы на эти цели именно в 350 миллиардов рублей, но глава «Газпром нефти» случайно «занизил» эту цифру, на что обратил внимание российский лидер.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал "350 миллиардов", Вы решили добавить сразу сотенку, нет?», - обратился к главе «Газпром нефти» Путин.

Дюков объяснился, что 215 миллиардов уже инвестировано, а 350 - планируется вложить до 2025 года.

Сегодня, 23 июля, Путин дал старт запуску комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Он подчеркнул, что в последние годы на заводе были построены современные очистные сооружения, налажен мониторинг качества воздуха, что задает новый экологический стандарт и улучшает качество жизни людей.