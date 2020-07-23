«Как будто из "Звездных войн"»: американцы восхитились советским «шагающим» экскаватором

Американское издание The Drive поразилось советским шагающим экскаватором, видео с которым было опубликовано давно на YouTube.

На кадрах ржавый экскаваторе ЭШ 6/45 шагает по карьерам Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината в Днепропетровске. Журналисты посвятили «роботу» целую статью.

«Этот русский шагающий экскаватор выглядит будто он из "Звездных войн"», - значится в заголовке.

Американцы сравнили могучий ЭШ с новейшими роботами Boston Dynamics: экскаватор, весом в 280 тонн хоть и не выглядит как человек, но привлекает не меньшее внимание, правда немного уступает в скорости. Данный экскаватор, как сказано в подписи к видео, работает в в цехе рекультивации ГОК и его задача равномерно разложить складированный чернозем.

Первый шагающий экскаватор появился еще в 1908 году. Советские ЭШ 6/45 были созданы спустя 70 лет - в 1979-м. Ранее они передвигались по рельсам, но мощные и тяжелые машины утопали в земле. Тогда инженеры придумали для них иной способ передвижения.