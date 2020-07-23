Рассекречена личная переписка Эмбер Херд и Илона Маска

В лондонском суде рассекретили тайную переписку актрисы Эмбер Херд с известным предпринимателем Илоном Маском.

Из содержания писем стало известно, что бывшая жена Джонни Деппа встречалась с бизнесменом еще до развода - Маск признавался Херд в своих симпатиях и предлагал организовать ей круглосуточную охрану.

Помимо этого, в суде показали видеозапись, на которой видно, как Херд, будучи замужем, встречала у апартаментов Деппа актера Джеймса Франко.

Брак голливудских звезд продлился всего год и закончился скандалом. Херд обвинила мужа в домашнем насилии, Депп в ответ рассказал об изменах и клевете супруги.