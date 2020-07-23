В Люберцах на женщину с 12 этажа скинули мешок со строительным мусором

В Подмосковном городе Люберцы на женщину упал мешок со строительным мусором, выброшенного из окна 12 этажа. 38-летняя жительница получила травмы, повреждения позвоночника и переломы, сейчас она госпитализирована в больницу, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел еще 14 июля, когда женщина выходила из подъезда строящегося дома.

По данному факту следователи начали проверку. Они намерены получить объяснения от рабочего, сбросившего мусор, а также затребовать у строительной компании документацию по техники безопасности при проведении строительных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В июле в подмосковном Красногорске из окна на 23 этаже жилого дома был выброшен мусорный пакет, в котором находилась стеклянная бутылка. Пакет с бутылкой упал на голову малышке, которая в этот момент проходила с родителями по тротуару. В результате девочка получила серьезные травмы. Она была госпитализирована и прооперирована. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».