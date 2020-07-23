В московском цирке найдено приспособление, сделанное для безопасности Брежнева

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского было найдено приспособление, сделанное для безопасности генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

«Во время ремонтно-строительных работ на манеже были обнаружены две металлические пластины, каждая из которых толщиной 7 миллиметров», - говорится в заявлении пресс-службы цирка.

Уточнятся, что пластины, о существовании которых сотрудники цирка не догадывались более 40 лет, были вмонтированы в деревянные перила.

«В строительной документации, которую подняли из архива, такие сооружения не значились. Что позволяет сделать вывод - конструкции были изготовлены как элемент защиты. В случае покушения на главу государства железные пластины могли служить защитой», - пишет РИА Новости.

Помимо этого, отмечается, что при жизни Брежнев очень любил цирк и именно благодаря ему здание было достроено.

Специально для автомобиля генерального секретаря ЦК КПСС был построен гараж, откуда в правительственную ложу можно было подняться на специальном лифте. Благодаря такому сооружению Брежнев, минуя фойе и посторонние взгляды, беспрепятственно попадал в зал, где мог наблюдать представление.