Захватчика автобуса в Луцке подозревают по четырем статьям, включая теракт

Задержанный сотрудниками украинских правоохранительных органов Максим Кривош, совершивший захват автобуса с заложниками внутри, был уведомлен о подозрении по четырем статьям. Такую информацию предоставила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Кривошу инкриминируют захват заложников, нелегальное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, посягательство на жизнь правоохранителя, а также совершение теракта.

Обвинение в теракте было инициировано Службой безопасности Украины, а остальные три статьи были предъявлены в рамках уголовного дела, возбужденного МВД.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, захвативший заложников в украинском Луцке, имел при себе боевую гранату, а также пистолет и автомат в рабочем состоянии.