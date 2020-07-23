Россиян предложили избавить от страховых взносов по ипотеке
Центробанк предложил новую концепцию ипотечного страхования, сообщается на сайте регулятора.
Она подразумевает, что банки при выдаче жилищного кредита будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Услуга будет обязательной, а ее сумму включат в стоимость ипотеки. В настоящее время страховку покупает заемщик, а агентом чаще всего выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии.
«По нашим оценкам, все это может привести к снижению ставки до примерно 65-процентных пунктов, что с учетом того, как ставки снижаются, становится все более значимым для потребителя. Также сделает прозрачным. Не нужно будет высчитывать, сколько потратит на ипотеку, а увидит сразу стоимость», - заявил директор Департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.
Изменения коснутся прежде всего тех, кто только планирует приобрести жилье, а также новые правила будут действовать в случае рефинансирования.