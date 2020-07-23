«Война севера с югом»: в России ожидаются аномальные температуры на протяжении недели

Еще неделю в России ожидается аномальная для ряда территорий климатическая ситуация. По прогнозу, озвученному научным руководителем Гидрометцентра Романом Вильфандом, ближайшее время на севере страны температура будет заметно превышать нормальные значения, а на юге, напротив, окажется ниже нормы.

Так, на севере Якутии столбики термометра поднимутся до отметок, на 12-16 градусов отклоняющихся от нормы в сторону потепления. Схожие закономерности будут наблюдаться как на Азиатской, так и на Европейской части страны.

«На севере теплее, чем на юге», - цитируют Вильфанда РИА Новости.

На территории Москвы прогнозируется 20 градусов тепла, тогда как в это же время на востоке Архангельска, в Коми будет 26 градусов. Синоптик отметил, что такие значения необычны и вызваны различными причинами на Европейской и Азиатской части РФ.

Погодные аномалии в ближайшую неделю грозят повышением опасности возникновения пожаров на северных территориях Европейской России, юге Урала и в Якутии.

Специалист добавил, что жители Москвы уже в первой половине следующей недели могут рассчитывать на рост температур до 25-28 градусов Цельсия.