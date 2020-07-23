Глава СК РФ заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сомнений относительно причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к совершению преступлений нет.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», - уточнил Бастрыкин.

По его словам, на данный момент для следствия очевидно, что решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения экс-губернатором и его соучастниками собственных коммерческих интересов

Глава СК не раскрыл всех подробностей дела, однако отметил, что следователи и оперативные сотрудники собрали весомые доказательства причастности Фургала к совершению преступлений.

«Это и результаты экспертиз, и показания свидетелей, и, конечно же, результаты оперативно-розыскной деятельности», – сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Помимо этого, он отметил, что граждан, которые выразили недовольство, отчасти можно понять, так как, выбирая главу региона, они доверяли ему и поддерживали его. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, не связаны с работой Фургала на посту губернатора, и его достижения не освобождают от уголовной ответственности.

«Ему вменяется совершение особо тяжких преступлений против личности, совершенных много лет назад», - уточнил председатель СК.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске. По решению Бассманного суда Москвы он был отправлен под арест на два месяца.