Возвращение легенды: группа The Rolling Stones порадовала поклонников неизвестной песней

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила ранее неопубликованную песню под названием Scarlet. Композиция был записана еще в 1974 году и примечательна тем, что, в записи участвовал знаменитый гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж, а также бас-гитарист Рик Греч из Blind Faith.

Сами музыканты говорят, что уже не помнят, почему композиция не вошла ни в один альбом группы. Ожидается, что композиция Scarlet будет включена в сборник коллектива Goat’s Head Soup, который должен выйти осенью.

Кроме того, популярная в 70-е году группа ABBA объявила о записи сразу пяти новых песен спустя почти 40 лет. Премьера запланирована на будущий год.