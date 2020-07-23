«Не относился как к разлучнице»: Никита Высоцкий рассказал о взаимоотношениях с Влади

Актер Никита Высоцкий в откровенном интервью рассказал, что, несмотря на измену отца Владимира Высоцкого, они с братом простили его и пытались наладить отношения с Мариной Влади.

Он отметил, что до сих пор хорошо помнит день, когда мать узнала об измене Высоцкого и сообщила им, что «у папы другая семья».

«Мы достаточно болезненно это восприняли, но я не считаю Марину Влади врагом или разлучницей», - сказал артист.

По его словам, Влади познакомила их с братом с ее детьми от первого брака и старалась наладить дружеские отношения.

«Не вышло у нее ничего, просто потому, что мы были разные. Нет, мы не ревновали папу», - добавил Никита Высоцкий в эфире телеканала «Россия 1».

Также артист рассказал о том, что его мать Людмила Абрамова со временем нашла в себе силы простить супруга за предательство, однако «больше не возвращалась в квартиру, в которой когда-то была счастлива с ним».