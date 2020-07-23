Нестандартное наказание: мальчиков в детском саду Архангельской области заставляли носить платья

МВД проводит проверку случая в детском саду «Родничок» в городе Котлас Архангельской области, где двух мальчиков переодевали в платья в качестве наказания.

Случай произошел 27 декабря 2019 года, но общественный резонанс дело получило только сейчас.

Как утверждают родители, воспитатели придумали нестандартное наказание для непослушных детей - они отводили в другую комнату провинившихся, переодевали их в платье и в новом образе возвращали в группу.

«Воспитательница той группы решила, что мальчики должны играть какие-то роли. Одела их в платья. Они должны были рассмешить ее и детей иначе из группы их не выпустят», - рассказала мама пострадавшего ребенка Елизавета Прусакова.

По информации родителей пострадавших детей, о происходящем знали несколько сотрудников и даже заведующая.

Сейчас правоохранители выясняют, были ли нарушены права несовершеннолетних.