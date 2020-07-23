В Кремле назвали принцип открытия границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пока не принималось.

По его словам, открытие границ будет осуществлено при соблюдении одного принципа.

«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решения не принималось», - сказал Песков.

Из-за пандемии коронавируса в мире Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только полеты для вывоза граждан. Аналогичные меры были введены и другими странами на фоне пандемии COVID-19.

Ранее отмечалось, что Москва уже ведет переговоры об открытии границ с некоторыми государствами, но окончательное решение будет сделано, учитывая мнение эпидемиологов. Ряд экспертов утверждают, что восстановление международных перевозок ожидается к концу марта 2021 года.