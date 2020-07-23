Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на протяжении нескольких дней работает в регионе над решением накопившихся оперативных дел.

«Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона», - отметил представитель Кремля.

На пост врио главы региона Дягтерев был назначен в понедельник, 20 июля, Владимиром Путиным. Бывший губернатор Сергей Фургал был отравлен в отставку в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. На данный момент он находится в СИЗО в Москве и виновным себя не признает.