Управляющая компания «Промсвязь» запустила новый продукт для массовых инвесторов, который представляет из себя стратегии доверительного управления «Консервативная» и «Перспективная» в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Предложение ориентировано на частных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом работы на рынке ценных бумаг, но стремятся получить потенциально более высокий по сравнению с депозитом доход и воспользоваться налоговыми стимулами для частных инвесторов. При открытии ИИС клиенту достаточно инвестировать от 10 тысяч рублей для того, чтобы получить сбалансированный инвестиционный портфель, состоящий из различных активов, и экспертизу профессиональных доверительных управляющих.

Стратегия «Консервативная» подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска. Она рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно-агрессивном уровне риска. В зависимости от ситуации на рынке и новостей эмитентов, управляющие ребалансируют портфель стратегии, меняя соотношение того или иного ПИФа. Доходность фондов компании за 3 года составила от 14,79% до 87,48%.

Использование ИИС позволяет инвесторам увеличить свою выгоду за счет налоговых стимулов от государства. В рамках обеих стратегий инвестор может выбрать подходящий ему тип вычета: вычет на взнос, который позволяет получать налоговый вычет ежегодно в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (до 52 тыс. рублей ежегодно), или вычет на доход, освобождающий от налога сумму дохода, полученного при инвестировании внесенных на ИИС денежных средств за весь период ведения счета.

«Мы видим запрос на простой и доступный инвестиционный инструмент, что стало особенно актуально на фоне снижения процентных ставок по депозитам. ИИС ДУ позволяет инвесторам даже с небольшими суммами сбалансированно подойти к инвестициям, зарабатывая на росте бизнеса крупнейших российских компаний и используя налоговые преференции от государства. До конца года мы планируем запустить еще несколько готовых решений в рамках индивидуальных инвестиционных счетов, чтобы расширить выбор инструментов под различные цели и финансовые возможности клиентов», - рассказал управляющий директор УК «Промсвязь» Павел Васильев.

Заключить договор на открытие ИИС ДУ можно в личном кабинете на сайте УК «Промсвязь» или в одном из офисов «Промсвязьбанка». В ближайшие месяцы продукт будет доступен для 2,5 млн клиентов ПСБ в мобильном приложении, а также во всей сети отделений банка.