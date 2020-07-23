Путин по видеосвязи запустил новый комплекс по переработке нефти в Москве

Президент России Владимир Путин дал старт запуску комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе, сообщается на сайте Кремля. Команду глава государства отдал в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил большую важность проекта для Московского НПЗ, который обеспечивает нефтепродуктами почти половину столичного рынка. Также президент подчеркнул, что в последние годы на заводе были построены современные очистные сооружения, налажен мониторинг качества воздуха, что задает новый экологический стандарт и улучшает качество жизни людей.

«Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Это все, безусловно, позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное, стабильно, бесперебойно поставлять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона», - заявил он.

По словам Владимира Путина, правительство и регионы должны продвигать такие индустриальные проекты по всей стране. Они принесут пользу бизнесу, привлекут инвесторов и приведут к созданию новых рабочих мест.