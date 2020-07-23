Диетолог назвала самые распространенные причины ожирения

Процент людей с ожирением в России гораздо больше, не 20–25%, а 40.

«Важно понимать, что есть возрастные группы, в этом отношении, если мы посмотрим на возрастную группу старше 40 лет, то там процент ожирения будет существенно больше, не 25%, а 40%», - сказала «Звезде» врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, на ожирение влияют следующие основные причины: сахарный диабет, калорийные и рафинированные продукты и малоподвижный образ жизни.

«У нас есть плохая статистика по росту сахарного диабета и этот факт, который сопутствует появлению ожирения. В условиях карантина люди стали двигаться мало, употребляем калорийные продукты. Все это способствует набору лишнего веса», - добавила эксперт.

Ученые опасаются эпидемии ожирения после завершения пандемии коронавирусной инфекции. Согласно последним расчетам, количество людей с ожирением в постпандемичный период уже выросло на 13%. В дальнейшем ситуация может усугубиться, считают они.