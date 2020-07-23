МВД: заложник в Полтавской области освобожден

Начальник уголовного розыска национальной полиции Полтавской области, находившийся в заложниках у вооруженного мужчины, освобожден. Операция по задержанию подозреваемого завершилась успешно.

Как сообщает телеканал Zik, ее более подробные результаты будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, ранее в Полтаве мужчина, угрожавший устроить взрыв, взял в заложники полицейского. После переговоров злоумышленник согласился обменять заложника-полицейского на полковника полиции, начальника уголовного розыска.