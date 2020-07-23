Когда прекратятся дожди: какой будет погода в Москве до конца июля

В последний рабочий день на текущей неделе столичный регион продолжит ощущать влияние тыловой части далекого циклона, кружащего над северо-западом России. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, облаков будет довольно много, но не обойдется без коротких дождей.

«Температура будет ниже нормы. Днем - не выше 18-20 градусов. В первый выходной небо порадует жителей солнцем и отсутствием осадков. Дело в том, что власть над погодой перейдет в руки небольшого антициклона. Воздух прогреется до 21-22 градусов, еще теплее будет в воскресенье - 24-26 градусов, однако атмосферный фронт вызовет ливневые дожди, местами грозы», - отметил метеоролог.

Такой же неустойчивой погода будет и днем в понедельник - до плюс 22-24. Во вторник - до 25-27 градусов, возможно кратковременный дожди и локальные грозы.

Говоря о погоде на конец июля Михаил Леус добавил, что рассчитывать на какой-то период сухой и жаркой погоды, жителям столичного до конца июля, к сожалению, не стоит.