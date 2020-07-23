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«Смогут уменьшить срок»: адвокат о задержанных в Греции российских моряках

Кирилл Васин
02:22 23.07.2020
Россияне едут в Грецию в поисках больших денег: они находят в Интернете вакансию, где предлагают две тысячи евро на руки за катание туристов на яхте у побережья Эгейского или Средиземного моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress

Российских моряков все чаще задерживают в Греции по обвинению в нелегальной перевозке эмигрантов. Несмотря на то, что россиян, в основном, обманом заставляют переправлять беженцев, греческое правосудие относится к ним максимально сурово. Накануне двоих моряков из нашей страны приговорили к 253 годам заключения. О том, откуда взялись такие огромные сроки, и что ждет российских моряков в греческих тюрьмах, в эксклюзивном разговоре со «Звездой» рассказал адвокат Георгий Гурованидис.

По словам адвоката, размер сроков заключения рассчитывается из соотношения по нескольку лет на каждого перевезенного нелегала. При том, они касаются не только российских моряков – столь же огромными цифрами пугают и греков, и турок, которых ловят при перевозке.

«Эти огромные сроки, в практике они ограничиваются 20-ю годами лишения свободы. Касательно моряков российских, их приговорили там к 200 и более годам, но реальный срок, который они отсидят – это 20 лет. Плюс есть правовые механизмы, которые позволяют в случае правильного поведения заключенного в тюрьме уменьшить срок на 2/5. Они смогут уменьшить срок», - рассказал Гурованидис.

Он добавил, что в случае предоставления россиянами доказательств невиновности, суд их рассмотрит, не будет лишать их свободы «просто так».

«В любом суде, в любой стране, в том числе в России, основная линия защиты участников незаконного действа, что либо они непричастны, либо делали это не по своей воле. Этот факт будет принят ко вниманию, если это будет доказано», - заключил греческий адвокат.

Россияне едут в Грецию в поисках больших денег: они находят в Интернете вакансию: две тысячи евро на руки за катание туристов на яхте у побережья Эгейского или Средиземного моря. Перелет в Турцию, проживание в шикарном отеле, обучение вождению на воде - все за счет работодателя. Вакансия, от которой голова пойдет кругом не только у безработного из российской глубинки. Реальность оказывается суровой – их обманом и угрозами заставляют нарушать закон.

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