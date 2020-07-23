Дегтярев заявил, что не позволит протестующим диктовать себе условия

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался общаться с участниками протестных акций. Он четко выразил свою точку зрения, заявив, что никому не позволит диктовать себе условия.

«Ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами», - заявил Дегтярев в интервью на Youtube.

По словам врио, у него на данный момент слишком много работы.

Напомним, Дегтярев занял пост врио главы региона после того, как губернатора Сергея Фургала сняли с должности в связи с утратой доверия. По данным СКР, в прошлом он являлся участником организованной преступной группы.