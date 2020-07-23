СК проведет проверку после нападения собак на детей в Красногорске

Следователи проведут проверку по информации о двух случаях нападения собак на детей, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.

«В первом случае собака породы хаски во дворе жилого дома напала на семилетнего мальчика. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами лица», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Второй жертвой стал четырехлетний мальчик. На него напала бездомная собака. Ребенок получил травмы затылка и теменной части головы.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будут опрошены хозяин хаски и очевидцы нападения собаки на семилетнего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее кинолог рассказал, как себя вести при угрозе нападения собаки.