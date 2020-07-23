ФСБ пресекла деятельность сторонников запрещенного движения

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность запрещенного «Исламского движения Узбекистана»* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

Были задержаны 22 человека.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии в рамках проведенной специальной операции задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников», - сказано в сообщении спецслужбы.

По данным спецслужбы, они призывали к терроризму, вербовали боевиков и переправляли деньги в Сирию.

При задержании у них были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы, а также паспорта с ложными установочными данными.

Накануне ФСБ предотвратили теракт ИГ* против правоохранителей в Кабардино-Балкарии. При попытке задержания они открыли огонь, в результате чего, четверых членов ячейки пришлось ликвидировать. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

* «Исламское движение Узбекистана», «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ - террористические организации, запрещенные на территории РФ.