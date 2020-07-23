В Кремле назвали защиту Байкала незыблемым приоритетом

Защита Байкала и природоохранных территорий является незыблемым приоритетом в задачах, стоящих перед Российской Федерацией, но она не может быть препятствием для экономического развития страны. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решая этот вопрос, нужна золотая середина.

«Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом, но, вместе с тем, этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны. Как раз здесь речь идет о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность и экологические нормы», - сказал Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, обеспечивая данные экологические нормы, нужно одновременно делать и то, что необходимо для экономического развития страны и всей инфраструктуры. Все необходимые нюансы в законопроекте экспертно проработаны.

Так представитель Кремля прокомментировал принятый Госдумой закон, который разрешит сплошные вырубки леса на Байкале для реконструкции железных дорог БАМ и Транссиб.