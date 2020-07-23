Пугачева станцевала в мини-шортах и произвела фурор в Сети: видео

В Сети опубликовали видео танца примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Певица отдыхала в компании друзей и не удержалась, услышав мотивы песни Полины Гагариной.

В ролике, снятом супругом Пугачевой Максимом Галкиным, она предстала в привычном полностью черном наряде, акцентировав внимание на ногах с помощью коротких шорт. Вкупе с этим она продемонстрировала стильную прическу и излюбленные крупные аксессуары. Комментарии к ролику наполнились восхищением поклонников исполнительницы. Видео опубликовано в Instagram.

Ранее муж Пугачевой шоумен Максим Галкин продемонстрировал великолепный пейзаж, открывающийся с башни их замка в деревне Грязь. Оттуда видны бескрайние поля и леса, а вдалеке можно заметить даже Москва-Сити.