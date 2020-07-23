Прокуратура проверила аттракцион в Набережных Челнах, развалившийся во время поездки с детьми

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку на основании размещенной в социальных сетях информации о том, что 18 июля 2020 года в «Парке культуры и отдыха» произошел инцидент на аттракционе «Веселые горки». Об этом «Звезде» рассказал помощник прокурора города Набережные Челны Ильдар Галиуллин.

В результате проверки было установлено, что данное происшествие случилось ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами парка, вследствие чего последние, не убедившись в исправности аттракциона, допустили его к эксплуатации. Это привело к тому, что во время работы у техники отлетела передняя часть декоративного кожуха. В тот момент на нем находились несовершеннолетние дети.

Прокуратура направила в следственные органы результаты проверки для принятия процессуального решения по признакам состава преступления об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим угрозу жизни и здоровья людей.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как у детского поезда во время проезда по горкам отвалилась головная часть состава при ударе о деревянный настил.