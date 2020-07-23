Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что не знает, как именно он заразился коронавирусом в апреле, и что его выздоровление проходило непросто.

«Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю», - сказал премьер.

По его словам, у него была высокая температура и процесс выздоровления был «непростым» и вернулся к работе сразу после того, как стал чувствовать себя лучше. Также «вирус не выбирает должности» и «очень опасен», добавил премьер. Ключевую роль в его выздоровлении сыграли врачи, заявил он.

«Я хочу поблагодарить врачей за ту работу, которую они делают. Это очень непростая работа, это постоянное взаимодействие с пациентами, еще и психологическое взаимодействие. И дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи», - сказал глава правительства в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава кабинета министров РФ заявлял, что в юности хотел стать врачом, так как его мать долгое время работала медицинской сестрой и среди ее знакомых было много специалистов в белых халатах.

Напомним, в начале эпидемии коронавируса в России Михаил Мишустин и сам оказался в числе пациентов, которым оказали помощь вследствие заражения инфекцией COVID-19.

Глава кабмина провел две недели в больнице, однако даже находясь в стационаре, не переставал работать, общаясь со своими подчиненными в режиме видеоконференций. Заболевание коронавирусом также перенес пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.