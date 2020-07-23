В Киеве заявили, что передали списки лиц для обмена с Донбассом
Представители украинских властей также добавили, что ожидают ответа от ДНР и ЛНР.
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Украинская сторона ожидает ответных действий от ДНР и ЛНР относительно списков людей для совершения обмена удерживаемыми лицами.
Свои списки граждан на взаимное освобождение представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, согласно их словам, передали накануне.
Соответствующая информация была сообщена пресс-службой офиса президента Владимира Зеленского.
В текущем году обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Киевом уже производился 16 апреля. В его результате со стороны Киева было передано 14 человек, а со стороны самопровозглашенных республик – 20.