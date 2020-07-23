Мишустин рассказал о своем желании стать врачом

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин поблагодарил медицинских специалистов за их нелегкую и ответственную работу. В интервью премьер рассказал о том, что испытывает огромное уважение к людям в белых халатах, которые жертвуют своим здоровьем и жизнями для спасения людей в период эпидемии COVID-19.

Мишустин поделился, что его мама долгие годы работала медицинской сестрой, и среди ее подруг и знакомых было много ее коллег, медицинских работников.

«Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была», - сказал премьер-министр каналу «Россия 24».

Напомним, в начале эпидемии коронавируса в России Михаил Мишустин и сам оказался в числе пациентов, которым оказали помощь вследствие заражения инфекцией COVID-19.

Глава кабмина провел две недели в больнице, однако даже находясь в стационаре, не переставал работать, общаясь со своими подчиненными в режиме видеоконференций. Заболевание коронавирусом также перенес пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.