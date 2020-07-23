В Карелию вернулись коронавирусные ограничения

Часть коронавирусных ограничений вернулась в Карелию после снятия. Причиной стало отсутствие стабильности в процессе снижения заболеваемости среди населения.

Вернувшиеся ограничения касаются массовых, в том числе спортивных, мероприятий численностью присутствующих свыше 20 человек (ранее было разрешено до 50). Об этом объявил глава республики Артур Парфенчиков.

«Число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории нашей республики, ограничивается до 20 человек. Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии», - написал он на своей странице в VK.

Также Парфенчиков сообщил, что работающие пенсионеры старше 65 лет вновь получат возможность оформить электронный больничный. Глава Карелии призвал местное население оставаться бдительным, несмотря на превышающее число заболевших число выздоровевших.