Выделение допсредств и меры поддержки региона: о чем разговаривал Дегтярев по телефону с Мишустиным

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о телефонном звонке с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяц», - написал Дегтярев в своем микроблоге.

Также Дегтярев намерен в ближайшее время осмотреть строящиеся и ремонтирующиеся медучреждения края и запросить дополнительную технику и средства для борьбы с коронавирусом. Ранее временный глава региона предложил снизить для хабаровчан тарифы на ЖКХ. Он предложил подумать над дополнительными субсидиями, обратившись с этой проблемой к правительству РФ и президенту Владимиру Путину, а также изыскать для погашения долгов внутренние ресурсы.

Дегтярев 20 июля получил от президента РФ Владимира Путина предложение заступить на пост временно исполняющего обязанности главы региона. Связано оно было с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.