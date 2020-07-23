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Выделение допсредств и меры поддержки региона: о чем разговаривал Дегтярев по телефону с Мишустиным

Ирина Егорова
12:45 23.07.2020
Премьер-министр Михаил Мишустин сам позвонил врио главы Хабаровского края Дегтяреву, чтобы обсудить меры поддержки региона.
Выделение допсредств и меры поддержки региона: о чем разговаривал Дегтярев по телефону с Мишустиным
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о телефонном звонке с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяц», - написал Дегтярев в своем микроблоге.

Также Дегтярев намерен в ближайшее время осмотреть строящиеся и ремонтирующиеся медучреждения края и запросить дополнительную технику и средства для борьбы с коронавирусом. Ранее временный глава региона предложил снизить для хабаровчан тарифы на ЖКХ. Он  предложил подумать над дополнительными субсидиями, обратившись с этой проблемой к правительству РФ и президенту Владимиру Путину, а также изыскать для погашения долгов внутренние ресурсы. 

Дегтярев 20 июля получил от президента РФ Владимира Путина предложение заступить на пост временно исполняющего обязанности главы региона. Связано оно было с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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