Минтранс объяснил порядок возврата авиабилетов

Авиакомпания может отменить рейс, а пассажир сдать билет в случае ЧС, ее угрозы или введения режима повышенной готовности, заявили в Минтрансе РФ. Это следует из поправок в Воздушный кодекс. Деньги за билет большинство пассажиров сможет получить только спустя три года, причем в течение всего срока на эту сумму должны начисляться проценты. Также пассажир может приобрести другой билет или услуги авиакомпании на эту сумму. Уточняется, что процедура касается в том числе и невозвратных билетов.

Данные правила применяются к билетам с датами вылета с 1 февраля 2020 года на рейсы между Россией и Китаем, с 18 марта 2020 года - на все внутренние и международные рейсы. При этом билет должен быть куплен до 1 мая 2020 года.

Таким образом, деньги могут быть возвращены пассажиру двумя способами: ваучером, с помощью которого можно купить новый билет или другие услуги авиакомпании, либо можно дождаться трех лет с даты отправления рейса и получить средства.

Уточняется, что раньше этого срока деньги могут получить инвалиды I или II группы; лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы; ветераны Великой Отечественной войны; члены многодетной семьи, передает РИА Новости.

Подобные решения были приняты в отношении культурный мероприятий. В случае чрезвычайной ситуации для купленных билетов на культурные мероприятия, которые не состоятся, будет положен возврат денег или обмен на ваучер. Деньги купившему билет будут обязаны вернуть в течение шести месяцев, а за ваучеры не потребуется никаких доплат.